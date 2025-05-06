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Жильё в Поплавском сельском Совете, Беларусь

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7 объектов найдено
Квартира в Поплавский сельский Совет, Беларусь
Квартира
Поплавский сельский Совет, Беларусь
Площадь 78 м²
Продается полдома (3-х комнатная квартира в двухквартирном доме) в д. Гута. Деревня Гута нах…
$21,000
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Квартира 3 комнаты в Поплавский сельский Совет, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Поплавский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 1/1
Предлагается к продаже трехкомнатная квартира в двухквартирном доме в деревне Гута – живопис…
$21,000
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Дом в Поплавский сельский Совет, Беларусь
Дом
Поплавский сельский Совет, Беларусь
Площадь 38 м²
Дача в СТ "Красный Берег" — всего за 11 500 у.е.!  Живописная локация, удобный подъезд и реа…
$11,500
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Дуплекс 3 комнаты в Поплавский сельский Совет, Беларусь
Дуплекс 3 комнаты
Поплавский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Количество этажей 1
Предлагается к продаже полдома в деревне Гута – живописном уголке недалеко от реки Березина.…
$21,000
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Дом в Поплавский сельский Совет, Беларусь
Дом
Поплавский сельский Совет, Беларусь
Площадь 153 м²
Продается впечатляющий современный дом в стиле фахверк, расположенный в живописной деревне К…
$134,000
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Квартира 3 комнаты в Поплавский сельский Совет, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Поплавский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 78 м²
Этаж 1/1
Предлагается к продаже трехкомнатная квартира в двухквартирном доме в деревне Гута – живопис…
$21,000
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Дом в Поплавский сельский Совет, Беларусь
Дом
Поплавский сельский Совет, Беларусь
Площадь 143 м²
Великолепное предложение в окружении замечательного ландшафта на берегу реки Березина ждет В…
$279,000
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Параметры недвижимости в Поплавском сельском Совете, Беларусь

с садом
Недорогая
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