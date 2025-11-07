Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Папернянский сельский Совет
  4. Долгосрочная аренда
  5. Офис

Долгосрочная аренда офисов в Папернянском сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Офис 700 м² в Цнянка, Беларусь
Офис 700 м²
Цнянка, Беларусь
Площадь 700 м²
Количество этажей 3
Сдается в аренду помещение площадью 30-700 м2, 3 этажа+ подвал, с хорошим ремонтом и мебелью…
Цена по запросу
