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Склады в Папернянском сельском Совете, Беларусь

коммерческая недвижимость
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1 объект найдено
Склад 2 160 м² в Папернянский сельский Совет, Беларусь
Склад 2 160 м²
Папернянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 2 160 м²
Продажа производственно - складской базы в д. Нелидовичи. На территории расположены следующи…
$430,000
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