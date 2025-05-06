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Квартиры с гаражом в Папернянском сельском Совете, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира в Цнянка, Беларусь
Квартира
Цнянка, Беларусь
Площадь 202 м²
Продается половина дома в 0,5 км от Минска возле МКАД, деревня Цнянка! 6 соток земли в частн…
$85,000
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Параметры недвижимости в Папернянском сельском Совете, Беларусь

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