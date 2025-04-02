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Купить земельный участок в Полыковичский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Участок земли в Николаевка 2, Беларусь
Участок земли
Николаевка 2, Беларусь
Продается участок, расположенный в деревне НИКОЛАЕВКА2, ул. Солнечная. Площадь 28,61 соток, …
$18,000
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