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Квартиры с гаражом в Орше, Беларусь

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2 объекта найдено
Квартира в Орша, Беларусь
Квартира
Орша, Беларусь
Площадь 111 м²
Продается полдома по 1-ому пер. Гоголя, двухэтажный, кирпичный, 1966 года постройки. Общая п…
$11,500
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Квартира в Орша, Беларусь
Квартира
Орша, Беларусь
Площадь 102 м²
Номер договора с агентством 270 от 2022-07-21
$20,000
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Параметры недвижимости в Орше, Беларусь

с садом
Недорогая
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