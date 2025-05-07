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Квартиры с садом в Орше, Беларусь

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4 объекта найдено
Квартира в Орша, Беларусь
Квартира
Орша, Беларусь
Площадь 111 м²
Продается полдома по 1-ому пер. Гоголя, двухэтажный, кирпичный, 1966 года постройки. Общая п…
$11,500
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Квартира в Орша, Беларусь
Квартира
Орша, Беларусь
Площадь 64 м²
Продаётся полдома по ул. Демьяна Бедного (район Заднепровье). Общая площадь 64.40 м2, жилая …
$12,000
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Квартира в Орша, Беларусь
Квартира
Орша, Беларусь
Площадь 20 м²
Продается часть дома по адресу: ул. Тимирязева, р-н ж/д вокзала. Общая площадь составляет 20…
$10,000
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Квартира в Орша, Беларусь
Квартира
Орша, Беларусь
Площадь 102 м²
Номер договора с агентством 270 от 2022-07-21
$20,000
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