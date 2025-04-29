Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Октябрьский сельский Совет
  4. Жилая

Жильё в Октябрьском сельском Совете, Беларусь

2 объекта найдено
Дом в Проскурни, Беларусь
Дом
Проскурни, Беларусь
Площадь 80 м²
Мечта Вашей жизни, сельский Дом, в агрогородке. Все коммуникации, в доме,  центральные – газ…
$17,500
Оставить заявку
Комната в Колодница, Беларусь
Комната
Колодница, Беларусь
Площадь 230 м²
Продаётся имущественный комплекс ООО Кемпинг 1 в живописнейшем месте на       берегу озера С…
$115,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Октябрьском сельском Совете, Беларусь

с садом
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти