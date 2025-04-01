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Квартиры в Неманский сельский Совет, Беларусь

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2 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Неманский сельский Совет, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Неманский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 72 м²
Этаж 2/2
Продается  просторная светлая 3-х комнатная  квартира с отличной  планировкой ( все комнаты …
$8,000
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Квартира 4 комнаты в Кухтичи, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Кухтичи, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 89 м²
Этаж 2/2
Просторная квартира в 50 км от МКАД Квартира расположена в деревне Кухтичи в западной части …
$34,000
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