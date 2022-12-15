В последнее десятилетие в Беларуси появляется все больше и больше туристических объектов. Аутентичные и суперсовременные, уединенные и масштабные, для отдыха и для лечения — буквально любой турист сможет найти отдых на свой вкус. При этом одним из самых популярных направлений в развитии национального туризма стали Браславские земли, которые славятся своей живописной природой. Именно здесь расположился уникальный туристический комплекс «Волосо», и его владелец Александр рассказал журналисту REALTING о перспективах туризма в Беларуси.

«Сейчас у инвестора есть шанс выкупить долю в очень перспективных проектах»

Беларусь известна своей прекрасной природой, чистейшими озерами и густыми лесами, полными грибов и ягод. Немудрено, что эта страна стала излюбленным местом отдыха как для иностранцев, так и для самих белорусов. Чаще всего туристы останавливаются в агроусадьбах, хозяева которых радушно принимают гостей, гостеприимно предлагая различный спектр услуг: от уединенного отдыха до проведения масштабных и шумных торжеств, до спортивных увлечений — сплавы, походы, велоэкскурсии.

Самое известное в Беларуси направление — Браславские озера. Это уникальный Национальный парк, в который входит десятки озер, рек и небольших ручьев. Плюс красивейшие леса, бескрайние поля, собственный сафари-парк. Владелец туристического комплекса «Волосо» Александр считает, что именно эти земли продолжают оставаться самым перспективным местом в Беларуси, потенциал этой территории еще далеко не исчерпан и количество туристов здесь будет только увеличиваться.

— Браславские озера — это, на мой взгляд, туристическое сердце Беларуси, такой природы и мощной энергетики больше нет нигде. Браслав вместе с озерами Литвы и Латвии сформировал частичку туристической мозаики Европы, и при этом он по-настоящему самобытный. Здесь белорусское радушие и гостеприимство тесно переплетается с богатой историей и архитектурными достопримечательностями, а чистейшие озера берут свое начало с самого настоящего ледника, который был на этих территориях более 18 тысяч лет назад.

— Почему инвестировать в рынок недвижимости Беларуси выгодно сейчас?

— На мой взгляд, ответ очевиден: все самые опытные инвесторы вкладывают деньги на падающем рынке, а выводят средства — не пике цен. При этом рынок коммерческой недвижимости Беларуси сейчас нельзя назвать падающим, но появляются объекты, которые предлагаются по очень привлекательным ценам. Причин такого «дисконта» может быть несколько: где-то собственник переезжает жить в другую страну, где-то он просто устал от ведения бизнеса, а где-то различные форсмажорные обстоятельства вынуждают его доставать деньги из всех своих проектов. В любом случае, для инвестора это шанс приобрести или выкупить долю в очень интересных и перспективных проектах Беларуси по хорошей цене.

Мой опыт показывает, что недостатка спроса на агроусадьбы и комплексы на Браславских озерах нет и не будет — слишком уж уникальны эти места. Любой владелец усадьбы здесь скажет, что туристы едут — только успевай бронировать номера. В итоге строительство или покупка усадьбы при грамотном ведении бизнеса окупается в течение 5-7 лет максимум, и те, кто владел одной усадьбой, тут же строят рядом вторую. Люди, которые пришли случайно в этот бизнес, остаются здесь навсегда. Как следствие, мы видим целые комплексы с банями на берегу озера — все для отдыха на лоне природы.

К тому же, в отдельных сегментах рынка коммерческой недвижимости все еще достаточно иностранных инвесторов — в основном, из России и Китая. Они и скупают самые перспективные проекты, прекрасно понимая, что со временем они удвоят, а то и утроят вложенные инвестиции. Поэтому, на мой взгляд, рынок коммерческой недвижимости, а именно агротуризм и экотуризм, сейчас очень интересен с точки зрения инвестиций.

— Уже через месяц в силу вступят новые нормы ведения бизнеса в сфере агроэкотуризма. Они касаются ограничения количества номерного фонда и обязательного получения разрешения на ведение такого бизнеса. Как это повлияет на развитие усадебного бизнеса в Беларуси?

— На мой взгляд, принятие таких норм следовало ожидать уже давно — ведь до сих пор агроэкотуризм в Беларуси практически ничем не регулировался, и собственники усадеб, по сути, были отпущены в свободное плавание. Введение таких нор — это попытка привести отрасль в порядок, разграничить небольшие усадьбы и масштабные туристические комплексы.

Я уверен, что при грамотной регистрации и правильном ведении бизнеса это не будет влиять ни на что. Более того, на мой взгляд, крупные бизнесмены, у которых есть в собственности не одна, а сразу несколько усадеб, не просто не пострадают, а вполне может быть, что и выиграют от принятия такого закона. С рынка уйдут все мелкие и «случайные» объекты, оставив право бороться за клиента тем игрокам, которые сделали этот бизнес делом всей своей жизни.

С другой стороны, вместо больших усадеб, где номерной фонд превышает 10 номеров, начнут появляться небольшие отели и туристические комплексы. А это значит, что уровень обслуживания будет на порядок выше, что качественно улучшит оказываемую услугу. Со временем, я думаю, мы придем к тому, что усадьбы будут оплотом «отдыха в деревне» для семьи или небольшой компании друзей, а большие туристические комплексы смогут выйти на новый уровень, предоставляя услуги мини-отелей и здравниц. При этом перспективы для развития и получения прибыли я вижу как у первых, так и у вторых.

«Проект, в первую очередь, ищет соинвестора»

— Расскажите подробнее о вашем проекте? Чем отличается туристический комплекс «Волосо» от всех остальных?

— «Волосо» сейчас — единственный в своем роде туристическим комплекс, который может трансформироваться и подстраиваться под несколько сценариев. Этот комплекс может стать владением какой-то большой компании, которая проводит выездные мероприятия для своих сотрудников или устраивает модные сейчас ретриты вдали от городской суеты. Еще один вариант — небольшой отель, который будет принимать гостей круглый год, предлагая самый различный спектр услуг: от парения в европейской бане до релакса в современном СПА-центре и даже лечебные процедуры. И, наконец, туристический комплекс «Волосо» — отличный вариант уединенной площадки для тех бизнесменов, которые хотят периодически отдыхать вдали от посторонних глаз. Для развития каждого из этих направлений уже сейчас подготовлен прочный фундамент: построены 5 двухэтажных коттеджей (каждый площадью 180 кв.м), банный комплекс площадью 160 кв.м. и ресторан площадью 300 кв.м. Все это располагается на невероятном по красоте земельном участке.

Именно этот туристический комплекс предложит тот уровень европейского сервиса, которого здесь так не хватает. Кроме того, уже сейчас заложена основа для предоставления на базе комплекса широкого спектра медицинских услуг, которые заслуженно пользуются популярностью у иностранцев.

Данный спектр услуг избавит «Волосо» от сезонности, которой подвержены сейчас большинство усадеб в этих местах. Конечно, на выходных и праздниках бронирование усадеб, гостиниц и отелей на Браславах — тот еще квест, но по будним дням многие номера простаивают. В этом отношении «Волосо» станет уникальным проектом: европейский сервис, современный СПА-комплекс и медицинская помощь высочайшего класса будут привлекать гостей круглый год.

Еще одно преимущество данного проекта — его выгодное расположение. «Волосо» построен на берегу одноименного озера, которое по праву считается жемчужиной Национального парка. Площадь водного зеркала — 4,21 кв.км, а максимальная глубина — 29,3 метра. Воды озера чистые и прозрачные круглый год, а все потому, что именно здесь еще со времен таяния ледников обитают реликтовые ракообразные, которые буквально «вычищают» водоем. Кроме того, здесь встречаются некоторые редкие виды рыбы, включая угря и сига.

Планируется, что комплекс будет включен в популярную туристическую зону с большим потенциалом в границах трех стран — Литвы, Латвии и Беларуси. Развитие туристической инфраструктуры Беларуси способствует росту интереса туристов к Браславскому региону, в первую очередь, за счет здравниц, спектра новых агроусадеб для частного отдыха и известного музыкального фестиваля Viva Braslav. По всем эти параметрам туристический комплекс «Волосо» просто не будет иметь конкурентов.

Отдельно хочется подчеркнуть, что, в первую очередь, данный проект ищет соинвестора. Уже сейчас в строительство комплекса было вложено около $2,000,000, но для того, чтобы его закончить, нужно еще примерно столько же. Строения туристического комплекса в настоящее время находятся в разной степени готовности: ресторан готов на 25%, баня на 50%, а коттеджи — на 70%. Также планируется строительство грязелечебницы, разработаны визуалы дизайна экстерьера и интерьера. На мой взгляд, самый сложный этап строительства уже позади, и теперь осталось только завершить начатое.

«Комплекс окупит себя в течение пяти лет»

— Расскажите подробнее об окупаемости проекта: через сколько лет комплекс полностью окупит себя?

— По плану туристический комплекс «Волосо», расположенный всего в десяти метрах от озера, окупит себя в течение первых 5-7 лет. Здесь речь идет о размеренном ведении туристического бизнеса в качестве небольшого отеля или гостевого комплекса. Однако, если увеличить номерной фонд и добавить популярные медицинские услуги, то проект может окупиться уже за 3 года. Ведь не секрет, что многие иностранные туристы специально едут в Беларусь за медицинской помощью высочайшего класса. Наши специалисты по праву считаются одними из лучших в Европе, а невысокие цены привлекают гостей из ближнего и дальнего зарубежья. При этом чаще всего на Браславы приезжают россияне: отсутствие языкового барьера и низкие цены играют немаловажную роль.

Но в комплекс будут приезжать не только иностранцы. Пандемия COVID изменила отношение местного населения к внутреннему туризму: белорусы стали охотнее ездить по стране, предпочитая национальный отдых европейскому. И здесь «Волосо» станет прекрасной альтернативой, предлагая широчайший спектр услуг и высокий уровень сервиса.

Главное преимущество этого проекта в том, что он подойдет для реализации буквально любых бизнес-идей — потенциал у него просто огромный. Во-первых, участок, на котором построен «Волосо», имеет прекрасный ландшафт — вокруг поле, озеро и лес. Во-вторых, вокруг территории комплекса находятся земли дружественного крестьянско-фермерского хозяйства на площади в 50 гектаров. Владельцы хозяйства поддерживают перспективы развития туристической направленности территории и готовы присоединиться к проекту. А в-третьих, сама архитектура проекта позволяет реализовать практически любую бизнес-модель.

Резюмируя, комплекс «Волосо» прекрасно подойдет для инвестиций в развитие туристического бизнеса в этом популярном регионе, и сейчас это по-настоящему уникальное предложение.