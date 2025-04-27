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Жильё в Новомышском сельском Совете, Беларусь

2 объекта найдено
Дом в Тешевле, Беларусь
Дом
Тешевле, Беларусь
Площадь 37 м²
!В продаже дом с большим участком! * Площадь: общая – 36 кв.м., жилая – 26,4 кв.м.; * Матери…
$5,900
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Дом в Новая Мышь, Беларусь
Дом
Новая Мышь, Беларусь
Площадь 103 м²
Продается дом (незавершенное капитальное строение) с земельным участком 15 соток (частная со…
$58,000
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Параметры недвижимости в Новомышском сельском Совете, Беларусь

с гаражом
Недорогая
Элитная
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