  2. Беларусь
  3. Миоры
  4. Коммерческая

Коммерческая недвижимость в Миорах, Беларусь

2 объекта найдено
Коммерческое помещение 189 м² в Миоры, Беларусь
Коммерческое помещение 189 м²
Миоры, Беларусь
Площадь 189 м²
Этаж 1/1
Большое кирпичное помещение с сушилкой и множеством станков Номер договора с агентством 625\…
$12,000
Магазин 127 м² в Миоры, Беларусь
Магазин 127 м²
Миоры, Беларусь
Площадь 127 м²
Этаж 1/1
Исторический центр города. Отдельно стоящее здание на центральной площади. В здание введена …
$30,500
