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Жилье в Мижевичском сельском Совете, Беларусь

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2 объекта найдено
Дом в Мижевичи, Беларусь
Дом
Мижевичи, Беларусь
Площадь 49 м²
В начале аг. Мижевичи, что находится в 15км от г. Слоним продается аккуратный, крепкий, дере…
$7,500
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Дом в Мижевичи, Беларусь
Дом
Мижевичи, Беларусь
Площадь 49 м²
В начале аг. Мижевичи, что находится в 15км от г. Слоним продается аккуратный, крепкий, дере…
$7,500
Оставить заявку
Realting.com
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Параметры недвижимости в Мижевичском сельском Совете, Беларусь

с садом
Недорогая
Элитная
Realting.com
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