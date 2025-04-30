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Коттеджи с террасой в Минске, Беларусь

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1 объект найдено
Коттедж 6 комнат в Минск, Беларусь
Коттедж 6 комнат
Минск, Беларусь
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 390 м²
Количество этажей 3
Дом в центре Минска с землёй в частной собственности   Дом по проекту знаменитого архи…
$610,000
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Параметры недвижимости в Минске, Беларусь

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