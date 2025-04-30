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Коттеджи с садом в Минске, Беларусь

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7 объектов найдено
Коттедж в Минск, Беларусь
Коттедж
Минск, Беларусь
Площадь 603 м²
Продается двухквартирный блокированный коттедж по улице Собинова. Частная собственность в це…
$495,000
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Коттедж в Минск, Беларусь
Коттедж
Минск, Беларусь
Площадь 149 м²
Продается коттедж по адресу г. Минск, м-н. Зацень, ул. Янтарная. Коттедж построен в 2003 год…
$279,000
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Коттедж в Минск, Беларусь
Коттедж
Минск, Беларусь
Площадь 247 м²
Продается коттедж на две отдельные квартиры в г. Минске. Ул. Бресткая, д.63  Полная реконстр…
$296,000
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Коттедж в Минск, Беларусь
Коттедж
Минск, Беларусь
Площадь 228 м²
Продается  коттедж в 5 км от МКАД и 15 минутах от центра города! Логойское направление, д. Б…
$1,45 млн
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Коттедж в Минск, Беларусь
Коттедж
Минск, Беларусь
Площадь 130 м²
Продаётся 3-уровневый дом в городе Минске микрорайоне Сокол . В 20 км от МКАД по Могилевской…
$164,000
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Коттедж в Минск, Беларусь
Коттедж
Минск, Беларусь
Площадь 380 м²
Продается 4-хуровневый коттедж с мебелью, 1999 года постройки, полностью готов к проживанию.…
$360,000
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Коттедж в Минск, Беларусь
Коттедж
Минск, Беларусь
Площадь 269 м²
Продается современный коттедж по адресу: г. Минск, ул. Звездная (мкр-н Сокол), Могилевское н…
$210,000
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