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Коттеджи с бассейном в Минске, Беларусь

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5 объектов найдено
Коттедж в Минск, Беларусь
Коттедж
Минск, Беларусь
Площадь 720 м²
Продаётся элитарный коттедж премиум-класса в коттеджном посёлке "Веснинка г.Минска" на берег…
$2,00 млн
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Коттедж в Минск, Беларусь
Коттедж
Минск, Беларусь
Площадь 346 м²
Прекрасный вариант для большой дружной семьи – квартира в таунхаусе 2000 г.п. с собственным …
$375,000
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Коттедж в Минск, Беларусь
Коттедж
Минск, Беларусь
Площадь 228 м²
Продается  коттедж в 5 км от МКАД и 15 минутах от центра города! Логойское направление, д. Б…
$1,45 млн
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Коттедж в Минск, Беларусь
Коттедж
Минск, Беларусь
Площадь 384 м²
Продаётся престижный энергоэффективный современный коттедж в коттеджной застройке "Зацень" г…
$350,000
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Коттедж в Минск, Беларусь
Коттедж
Минск, Беларусь
Площадь 390 м²
Дом в центре Минска с землёй в частной собственности   Дом по проекту знаменитого архитектор…
$610,000
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Параметры недвижимости в Минске, Беларусь

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