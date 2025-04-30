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Коттеджи с гаражом в Минске, Беларусь

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11 объектов найдено
Коттедж в Минск, Беларусь
Коттедж
Минск, Беларусь
Площадь 281 м²
Современный жилой дом по индивидуальному проекту возле Севостопольского парка по ул. Весенне…
$360,000
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Коттедж в Минск, Беларусь
Коттедж
Минск, Беларусь
Площадь 448 м²
3-х этажный дом с роскошным ремонтом! ❤️ У нас есть для вас уникальное предложение - трехэта…
$260,000
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Коттедж в Минск, Беларусь
Коттедж
Минск, Беларусь
Площадь 603 м²
Продается двухквартирный блокированный коттедж по улице Собинова. Частная собственность в це…
$495,000
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Коттедж в Минск, Беларусь
Коттедж
Минск, Беларусь
Площадь 607 м²
Планировка дома максимально продумана: На первом этаже этого дома располагаются просторная к…
$1,35 млн
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Коттедж в Минск, Беларусь
Коттедж
Минск, Беларусь
Площадь 720 м²
Продаётся элитарный коттедж премиум-класса в коттеджном посёлке "Веснинка г.Минска" на берег…
$2,00 млн
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Коттедж в Минск, Беларусь
Коттедж
Минск, Беларусь
Площадь 589 м²
Номер договора с агентством 1373/1 от 2024-10-09
$1,13 млн
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Коттедж в Минск, Беларусь
Коттедж
Минск, Беларусь
Площадь 469 м²
Продажа элитного 4-х уровневого коттеджа в экологически чистом районе г. Минска с удобным вы…
$495,000
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Коттедж в Минск, Беларусь
Коттедж
Минск, Беларусь
Площадь 459 м²
Просторный коттедж (467 кв.м) в четырех уровнях возле зеленой зоны Цнянского водохранилища. …
$215,000
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Коттедж в Минск, Беларусь
Коттедж
Минск, Беларусь
Площадь 341 м²
Просторный дом практически в самом сердце Минска ❤️ Вам нравится городской ритм и в то же вр…
$299,000
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Агентство
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Языки общения
English, Русский
Коттедж в Минск, Беларусь
Коттедж
Минск, Беларусь
Площадь 130 м²
Продаётся 3-уровневый дом в городе Минске микрорайоне Сокол . В 20 км от МКАД по Могилевской…
$164,000
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Коттедж в Минск, Беларусь
Коттедж
Минск, Беларусь
Площадь 380 м²
Продается 4-хуровневый коттедж с мебелью, 1999 года постройки, полностью готов к проживанию.…
$360,000
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Параметры недвижимости в Минске, Беларусь

с садом
с террасой
с бассейном
Недорогая
Элитная
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