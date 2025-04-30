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Квартиры с видом на море в Минске, Беларусь

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6 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Минск, Беларусь
Квартира 1 спальня
Минск, Беларусь
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
This lovely 1-bedroom apartment is located on the top floor of a smaller house in Opatovo, T…
$172,615
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Квартира 3 комнаты в Минск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Минск, Беларусь
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Этаж 8/18
Эксклюзивный вариант роскошного жилья только для вас! Представляем Ваше вниманию, комплек…
$115,080
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Квартира 3 комнаты в Минск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Минск, Беларусь
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Стратегически расположенный и идеально спроектированный комплекс Peninsula в самом центре Ду…
$485,965
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Квартира 1 комната в Минск, Беларусь
Квартира 1 комната
Минск, Беларусь
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 16/18
Эксклюзивный вариант роскошного жилья только для вас! Представляем Ваше вниманию, комплек…
$51,512
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Квартира 2 комнаты в Минск, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Минск, Беларусь
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 1/5
Именно как Вы мечтали, мы движемся к новому порядку в меняющемся и развивающемся мире. На…
$138,390
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Квартира 3 комнаты в Минск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Минск, Беларусь
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Структура квартиры: кухня-гостиная, 2 спальни, 2 санузла, прихожая, терраса. Удобства: Ви…
$327,691
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Агентство
GATE Realty
Языки общения
English, Русский, Српски

Параметры недвижимости в Минске, Беларусь

с гаражом
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с видом на горы
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