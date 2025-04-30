Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Минск
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Гараж

Квартиры с гаражом в Минске, Беларусь

пентхаусы
8
однокомнатные
25
двухкомнатные
25
трехкомнатные
13
Показать больше
Квартира Удалить
Очистить
15 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Минск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Минск, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 106 м²
Этаж 1/2
Двухэтажная квартира  Представляем вашему вниманию двухуровневую трехкомнатную квартиру в бр…
$86,000
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Минск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Минск, Беларусь
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 141 м²
Этаж 22/25
Продажа 3-х комнатной квартиры в г. Минске, просп. Победителей, дом 27 (р-н Победителей, Зас…
$490,000
Оставить заявку
Квартира 6 комнат в Минск, Беларусь
Квартира 6 комнат
Минск, Беларусь
Число комнат 6
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 3
MELLIEHA - Красивая квадратная квартира с большим потенциалом для начинающих покупателей или…
$229,962
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Минск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Минск, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 125 м²
Этаж 1/1
В продаже 3к квартира в блокированном жилом доме по адресу ул. Багратиона, 48!  Квартира с …
$114,500
Оставить заявку
Квартира в Минск, Беларусь
Квартира
Минск, Беларусь
Площадь 111 м²
Квартира в блокированом жилом доме с собственным земельным участком 2,28 сотки . Расположена…
$82,500
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Минск, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Минск, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 200 м²
Этаж 1/3
Продается полдома в Центральном районе г. Минска, ул. Оршанская 28 к1 (возможна продажа всег…
$410,000
Оставить заявку
Квартира в Минск, Беларусь
Квартира
Минск, Беларусь
Площадь 135 м²
Покупая загородный дом, стараешься купить его рядом с лесом или на берегу водоёма. А какая а…
$333,000
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Минск, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Минск, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 169 м²
Этаж 2/3
Таунхаус 2-й переулок Никитина, Минск, возле Цнянского водохранилища.  Локация сочетает в се…
$339,000
Оставить заявку
Квартира 5 комнат в Минск, Беларусь
Квартира 5 комнат
Минск, Беларусь
Число комнат 5
Площадь 334 м²
Этаж 11/16
Двухуровневая VIP квартира с 5 комнатами в центре ! Высота потолка 3 метра! В доме  - повыше…
$1,89 млн
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Минск, Беларусь
Квартира 2 спальни
Минск, Беларусь
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
Количество этажей 24
2-комнатная квартира с новым ремонтом в стиле арт-деко и видом на Национальную реализацию, р…
$276,328
Оставить заявку
Комната 3 комнаты в Минск, Беларусь
Комната 3 комнаты
Минск, Беларусь
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
новый проект в Анталии
$405,000
Оставить заявку
Квартира в Минск, Беларусь
Квартира
Минск, Беларусь
Площадь 179 м²
Полдома (3-к. квартира) солидной постройки в Минске по ул. Тупиковая, 10 Кирпичный дом на 2 …
$110,000
Оставить заявку
Квартира 5 комнат в Минск, Беларусь
Квартира 5 комнат
Минск, Беларусь
Число комнат 5
Площадь 274 м²
Этаж 1/4
Квартира находится в тихом и уютном месте, в 5-ти минутах ходьбы от Цнянского водохранилища.…
$319,000
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Минск, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Минск, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 68 м²
Этаж 5/19
Продается отличная квартира общей площадью по СНБ 68 м2. В квартире выполнен качественный и …
$149,500
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Минск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Минск, Беларусь
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Структура квартиры: кухня-гостиная, 2 спальни, 2 санузла, прихожая, терраса. Удобства: Ви…
$327,691
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
GATE Realty
Языки общения
English, Русский, Српски

Параметры недвижимости в Минске, Беларусь

с террасой
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти