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Дома в Мозырском районе, Беларусь

Мозырь
3
Козенский сельский Совет
3
6 объектов найдено
Дом в Мозырь, Беларусь
Дом
Мозырь, Беларусь
Площадь 252 м²
Продаётся двухэтажный кирпичный дом с бассейном по адресу: г.Мозырь, ул. Интернациональная д…
$115,000
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Дом в Мозырь, Беларусь
Дом
Мозырь, Беларусь
Площадь 61 м²
Документы готовы для продажи! Земельный участок оформлен. Всё узаконено!Продаётся жилой дом …
$38,500
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Дом в Козенский сельский Совет, Беларусь
Дом
Козенский сельский Совет, Беларусь
Площадь 127 м²
Продаётся блочный дом с мансардой общей площадью 126,6 м2 в Мозырском районе в д. Наровчизна…
$92,900
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Дом в Мозырь, Беларусь
Дом
Мозырь, Беларусь
Площадь 844 м²
Продаётся одноэтажный деревянный дом в городе Мозыре по улице Фрунзе. Окна ПВХ, входная мета…
$30,000
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Дом в Лучежевичи, Беларусь
Дом
Лучежевичи, Беларусь
Площадь 242 м²
Уникальное предложение для большой семьи, в живописном месте и удобном расположении от город…
$49,900
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Дом в Бобренята, Беларусь
Дом
Бобренята, Беларусь
Площадь 69 м²
Продаётся кирпичный дом в живописном месте в деревне Бобренята на улице Чкалова.Общая площад…
$32,900
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Параметры недвижимости в Мозырском районе, Беларусь

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