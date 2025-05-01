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Жильё в Мозырском районе, Беларусь

Мозырь
25
Козенский сельский Совет
3
28 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Мозырь, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Мозырь, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 43 м²
Этаж 1/5
Продаётся двухкомнатная квартира в тёплом кирпичном доме по адресу: г. Мозырь, ул. Пролетарс…
$29,900
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Квартира 1 комната в Мозырь, Беларусь
Квартира 1 комната
Мозырь, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 4/5
Продается однокомнатная квартира по адресу: г.Мозырь, Бульвар Юности,д.21б.Квартира располож…
$27,000
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Квартира 2 комнаты в Мозырь, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Мозырь, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 50 м²
Этаж 5/5
Продаётся уютная двухкомнатная квартира площадью 52 кв.м в г. Мозырь, Гомельской области на …
$29,500
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Квартира 2 комнаты в Мозырь, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Мозырь, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 48 м²
Этаж 5/5
Продаётся двухкомнатная квартира в теплом кирпичном доме, расположенная по адресу: г.Мозырь,…
$22,900
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Квартира 2 комнаты в Мозырь, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Мозырь, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 43 м²
Этаж 2/5
Продаётся двухкомнатная квартира по адресу: ул. Веры Хоружей д.4. Квартира расположена на вт…
$14,000
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Квартира 3 комнаты в Мозырь, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Мозырь, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 65 м²
Этаж 6/9
Продаётся 3-комнатная квартира в городе Мозыре бульвар Юности дом 5. Комнаты изолированные п…
$34,900
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Квартира 1 комната в Мозырь, Беларусь
Квартира 1 комната
Мозырь, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 21 м²
Этаж 5/5
Продаётся 1- комн.кв. Малосемейного типа по адресу: г.Мозырь, бульвар Юности д. 14. ( около …
$18,000
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Квартира 4 комнаты в Мозырь, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Мозырь, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 58 м²
Этаж 5/5
Продаётся 4-х комн.квартира по адресу: ул.Нефтестроителей д. 14.  Общая площадь 58,2 кв.м., …
$30,900
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Квартира 5 комнат в Мозырь, Беларусь
Квартира 5 комнат
Мозырь, Беларусь
Число комнат 5
Площадь 85 м²
Этаж 5/5
Продаётся просторная 5-комнатная квартира, расположенная по адресу: г.Мозырь, бульвар Дружбы…
$37,500
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Квартира 2 комнаты в Мозырь, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Мозырь, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 52 м²
Этаж 9/9
Продаётся 2-комнатная квартира с хорошим ремонтом, расположенная по адресу: г.Мозырь улица И…
$33,900
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Квартира 1 комната в Мозырь, Беларусь
Квартира 1 комната
Мозырь, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 3/10
Продаётся светлая уютная однокомнатная квартира в хорошем аккуратном состоянии, расположенна…
$30,500
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Дом в Мозырь, Беларусь
Дом
Мозырь, Беларусь
Площадь 252 м²
Продаётся двухэтажный кирпичный дом с бассейном по адресу: г.Мозырь, ул. Интернациональная д…
$115,000
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Дом в Мозырь, Беларусь
Дом
Мозырь, Беларусь
Площадь 61 м²
Документы готовы для продажи! Земельный участок оформлен. Всё узаконено!Продаётся жилой дом …
$38,500
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Квартира 3 комнаты в Мозырь, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Мозырь, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 72 м²
Этаж 9/9
Продаётся классная 3-х комнатная квартира в  кирпичном доме по адресу: ул. Полесская д.56. О…
$33,500
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Квартира 3 комнаты в Мозырь, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Мозырь, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 67 м²
Этаж 2/9
Продаётся 3-х комнатная квартира в развитом районе по адресу: ул.Котловца д.19.Общая площадь…
$48,000
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Дом в Козенский сельский Совет, Беларусь
Дом
Козенский сельский Совет, Беларусь
Площадь 127 м²
Продаётся блочный дом с мансардой общей площадью 126,6 м2 в Мозырском районе в д. Наровчизна…
$92,900
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Квартира 1 комната в Мозырь, Беларусь
Квартира 1 комната
Мозырь, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 5/5
Продается однокомнатная квартира по адресу: г.Мозырь, Бульвар Юности,д.69.Квартира расположе…
$25,000
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Квартира 4 комнаты в Мозырь, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Мозырь, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 59 м²
Этаж 5/5
Продаётся светлая уютная четырёхкомнатная квартира в жилом аккуратном состоянии, расположенн…
$31,500
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Квартира 2 комнаты в Мозырь, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Мозырь, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 52 м²
Этаж 6/9
Продаётся 2-комнатная квартира в хорошем аккуратном состоянии общей площадью по СНБ 53,52 м2…
$34,900
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Квартира 2 комнаты в Мозырь, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Мозырь, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 45 м²
Этаж 5/5
Продаётся 2-х комнатная квартира по адресу: ул. Ленинская д.75.Общая площадь 44,50. Квартира…
$20,500
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Дом в Мозырь, Беларусь
Дом
Мозырь, Беларусь
Площадь 844 м²
Продаётся одноэтажный деревянный дом в городе Мозыре по улице Фрунзе. Окна ПВХ, входная мета…
$30,000
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Дом в Лучежевичи, Беларусь
Дом
Лучежевичи, Беларусь
Площадь 242 м²
Уникальное предложение для большой семьи, в живописном месте и удобном расположении от город…
$49,900
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Дом в Бобренята, Беларусь
Дом
Бобренята, Беларусь
Площадь 69 м²
Продаётся кирпичный дом в живописном месте в деревне Бобренята на улице Чкалова.Общая площад…
$32,900
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Квартира 3 комнаты в Мозырь, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Мозырь, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 57 м²
Этаж 2/5
Продаётся уютная светлая 3-комнатная квартира в хорошем состоянии, расположенная по адресу: …
$35,000
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Квартира 2 комнаты в Мозырь, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Мозырь, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 40 м²
Этаж 4/5
Продаётся 2-комнатная квартира на 4-м этаже в пятиэтажном кирпичном доме. Квартира с качеств…
$23,300
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Квартира 2 комнаты в Мозырь, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Мозырь, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 48 м²
Этаж 4/5
Продаётся 2-комнатная квартира в жилом аккуратном состоянии общей площадью по СНБ 48,69 м2, …
$27,900
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Квартира 2 комнаты в Мозырь, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Мозырь, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 41 м²
Этаж 2/5
Продаётся 2-х комнатная квартира по адресу: г.Мозырь, ул. Студенческая д. 54. Общая площадь …
$21,000
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Квартира 4 комнаты в Мозырь, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Мозырь, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 80 м²
Этаж 3/9
Продаётся светлая и уютная 4-х комн.квартира. С хорошей планировкой. На третьем этаже. КИРПИ…
$63,000
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