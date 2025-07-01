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Производственные здания в Марьиной Горке, Беларусь

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1 объект найдено
Производство 513 м² в Марьина Горка, Беларусь
Производство 513 м²
Марьина Горка, Беларусь
Площадь 513 м²
Этаж 1/1
Производство,  склад ,  административные помещения  г. Марьина Горка, ул. Новая Заря , 33А О…
Цена по запросу
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