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Коммерческая недвижимость в Марьиной Горке, Беларусь

2 объекта найдено
Склад 345 м² в Марьина Горка, Беларусь
Склад 345 м²
Марьина Горка, Беларусь
Площадь 345 м²
Этаж 1/1
Продается склад с прямым доступом к железной дороге и погрузочными рампами! • Идеальное расп…
$399,000
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Коммерческое помещение 1 300 м² в Марьина Горка, Беларусь
Коммерческое помещение 1 300 м²
Марьина Горка, Беларусь
Площадь 1 300 м²
Количество этажей 3
Продается трехэтажное помещение в центре города! Расположение: В самом сердце города, рядом…
$780,000
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