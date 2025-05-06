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Склады в Молодечно, Беларусь

коммерческая недвижимость
3
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1 объект найдено
Склад в Молодечно, Беларусь
Склад
Молодечно, Беларусь
Этаж 1/2
Продается современное здание площадью 304 м2 с возможностью расширения до 500-1000 м2 в пром…
$98,000
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