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Дома с бассейном в Могилёве, Беларусь

коттеджи
6
2 объекта найдено
Дом в Могилёв, Беларусь
Дом
Могилёв, Беларусь
Площадь 160 м²
Площадь 160 м2  Продается дом в коттеджной застройке в районе Казимировского лесопарка по ул…
$89,000
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Коттедж в Могилёв, Беларусь
Коттедж
Могилёв, Беларусь
Площадь 530 м²
Эксклюзивное предложение! Коттедж в четыре уровня, расположенный в центре г. Могилев, на бер…
$255,000
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Параметры недвижимости в Могилёве, Беларусь

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