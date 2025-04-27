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Дома с гаражом в Могилёве, Беларусь

коттеджи
6
5 объектов найдено
Дом в Могилёв, Беларусь
Дом
Могилёв, Беларусь
Площадь 253 м²
Выставлен на продажу жилой двухуровневый дом по улице Бородина в г. Могилеве. Общая площадь …
$130,000
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Дом 6 комнат в Могилёв, Беларусь
Дом 6 комнат
Могилёв, Беларусь
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Количество этажей 2
Продаётся уютный, теплый дом частично с мебелью в районе дачного посёлка в городе Могилёве с…
$61,800
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Дом в Могилёв, Беларусь
Дом
Могилёв, Беларусь
Площадь 30 м²
*Поможем продать-обменять Вашу недвижимость для приобретения этого коттеджа*==Можно через Жи…
$24,999
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Коттедж в Могилёв, Беларусь
Коттедж
Могилёв, Беларусь
Площадь 530 м²
Эксклюзивное предложение! Коттедж в четыре уровня, расположенный в центре г. Могилев, на бер…
$255,000
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Коттедж в Могилёв, Беларусь
Коттедж
Могилёв, Беларусь
Площадь 250 м²
Номер договора с агентством 26/2 от 2022-02-04
$90,000
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Параметры недвижимости в Могилёве, Беларусь

с садом
с бассейном
Недорогая
Элитная
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