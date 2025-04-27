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Дома с гаражом в Могилевской области, Беларусь

Могилёв
16
Бобруйск
9
Александрийский сельский Совет
4
Буйничский сельский Совет
3
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13 объектов найдено
Дом в Могилёв, Беларусь
Дом
Могилёв, Беларусь
Площадь 253 м²
Выставлен на продажу жилой двухуровневый дом по улице Бородина в г. Могилеве. Общая площадь …
$130,000
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Дом 6 комнат в Могилёв, Беларусь
Дом 6 комнат
Могилёв, Беларусь
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Количество этажей 2
Продаётся уютный, теплый дом частично с мебелью в районе дачного посёлка в городе Могилёве с…
$61,800
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Дом 3 комнаты в Сычковский сельский Совет, Беларусь
Дом 3 комнаты
Сычковский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Количество этажей 2
Продается дом в деревне Тивновичи (Сычковский сельсовет), всего 6 км от города Бобруйска. …
$34,900
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Дуплекс 4 комнаты в Бобруйск, Беларусь
Дуплекс 4 комнаты
Бобруйск, Беларусь
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Количество этажей 1
Часть дома в Бобруйске, площадью 63,2 кв. метра, с газом и санузлом. ______________________…
$27,900
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Таунхаус в Бобруйск, Беларусь
Таунхаус
Бобруйск, Беларусь
Площадь 397 м²
Количество этажей 2
Уютный таунхаус, расположенный в лучшем месте Бобруйска: рядом с рекой и санаторной зоной - …
$140,000
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Дом в Могилёв, Беларусь
Дом
Могилёв, Беларусь
Площадь 30 м²
*Поможем продать-обменять Вашу недвижимость для приобретения этого коттеджа*==Можно через Жи…
$24,999
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Дом в Кабиногорский сельский Совет, Беларусь
Дом
Кабиногорский сельский Совет, Беларусь
Площадь 80 м²
В 2024 г. была произведена реконструкция дома. Дом был поднят, заменены лаги и крыша. Это не…
$33,900
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Дом в Бобруйск, Беларусь
Дом
Бобруйск, Беларусь
Площадь 152 м²
ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ! Для людей любящих уединение от городской суеты в черте города! Сти…
$144,500
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Дом в Липень, Беларусь
Дом
Липень, Беларусь
Площадь 73 м²
Предлагаем Вашему вниманию отличный жилой дом с земельным участком в аг.Липень в 100км от Ми…
$50,000
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Коттедж в Могилёв, Беларусь
Коттедж
Могилёв, Беларусь
Площадь 530 м²
Эксклюзивное предложение! Коттедж в четыре уровня, расположенный в центре г. Могилев, на бер…
$255,000
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Коттедж в Могилёв, Беларусь
Коттедж
Могилёв, Беларусь
Площадь 250 м²
Номер договора с агентством 26/2 от 2022-02-04
$90,000
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Дом в Сычковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Сычковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 105 м²
Продается дом в деревне Тивновичи (Сычковский сельсовет), всего 6 км от города Бобруйска.   …
$34,900
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Дом в Вязьевский сельский Совет, Беларусь
Дом
Вязьевский сельский Совет, Беларусь
Площадь 143 м²
Продаётся прекрасный объект недвижимости в деревне Зборск, всего в 85 км от Минска (45 минут…
$124,900
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Типы недвижимости в Могилевской области

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Параметры недвижимости в Могилевской области, Беларусь

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