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Продажа офисных помещений в Могилевской области, Беларусь

коммерческая недвижимость
23
производственные здания
3
магазины
3
2 объекта найдено
Офис 9 999 м² в Елизовский сельский Совет, Беларусь
Офис 9 999 м²
Елизовский сельский Совет, Беларусь
Площадь 9 999 м²
Этаж 4/4
Продается здание, расположенное по адресу: Могилёвская область, Осиповичский район, рабочий …
$953,250
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Офис 1 400 м² в Бобруйск, Беларусь
Офис 1 400 м²
Бобруйск, Беларусь
Площадь 1 400 м²
Этаж 1/1
Продается складской комплекс с офисом. Офис полностью оборудован для комфортной работы сотру…
$95,000
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