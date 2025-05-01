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Дома с садом в Любанском районе, Беларусь

Любань
6
4 объекта найдено
Дом в Уречский сельский Совет, Беларусь
Дом
Уречский сельский Совет, Беларусь
Площадь 56 м²
Продажа дома недалеко от гп. Уречье (2.5 км) Любанского района Минской области. Дом кирпичны…
$5,500
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Дом в Сорочи, Беларусь
Дом
Сорочи, Беларусь
Площадь 49 м²
Дом на просторном участке в аг. Сорочи ❤️Каждый мечтает о роскошной и спокойной жизни за гор…
$39,900
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Коттедж в Любань, Беларусь
Коттедж
Любань, Беларусь
Площадь 175 м²
Продаётся 2-х этажный коттедж с шикарной территорией по адресу: аг. Сорочи, ул. Энергетиков,…
$89,000
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Дом в Юшковичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Юшковичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 54 м²
Продается дом в деревне Неволож Любанского района, в 20 км от Солигорска и 17 км от Любани. …
$6,500
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Параметры недвижимости в Любанском районе, Беларусь

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