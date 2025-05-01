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Дома в Любанском районе, Беларусь

Любань
6
15 объектов найдено
Дом в Любань, Беларусь
Дом
Любань, Беларусь
Площадь 126 м²
Стильный дом с шикарным ремонтом, техникой и мебелью в Любани ❤️Этот дом — прекрасная возмож…
$110,000
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Дом в Уречский сельский Совет, Беларусь
Дом
Уречский сельский Совет, Беларусь
Площадь 56 м²
Продажа дома недалеко от гп. Уречье (2.5 км) Любанского района Минской области. Дом кирпичны…
$5,500
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Дом в Любань, Беларусь
Дом
Любань, Беларусь
Площадь 33 м²
Дом с гаражом в центре Любани ❤️Это отличное предложение для тех, кто ищет не просто жильё, …
$14,800
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Дом в Сорочи, Беларусь
Дом
Сорочи, Беларусь
Площадь 49 м²
Дом на просторном участке в аг. Сорочи ❤️Каждый мечтает о роскошной и спокойной жизни за гор…
$39,900
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Дом в Любань, Беларусь
Дом
Любань, Беларусь
Площадь 69 м²
Дом с участком в Любани! ❤️Кирпичный дом прекрасно подойдет как для круглогодичного проживан…
$26,500
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Дом в Реченский сельский Совет, Беларусь
Дом
Реченский сельский Совет, Беларусь
Площадь 88 м²
Просторный кирпичный дом - идеальный вариант для большой семьи! ❤️ Ищете дом, где ваша семья…
$16,000
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Коттедж в Любань, Беларусь
Коттедж
Любань, Беларусь
Площадь 175 м²
Продаётся 2-х этажный коттедж с шикарной территорией по адресу: аг. Сорочи, ул. Энергетиков,…
$89,000
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Дом в Юшковичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Юшковичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 54 м²
Продается дом в деревне Неволож Любанского района, в 20 км от Солигорска и 17 км от Любани. …
$6,500
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Дом в Любань, Беларусь
Дом
Любань, Беларусь
Площадь 58 м²
Продаётся жилой дом в центре города Любань. Лучшее решение для открытия своего бизнеса. Имею…
$22,000
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Дом в Уречье, Беларусь
Дом
Уречье, Беларусь
Площадь 77 м²
Основные характеристики: Местоположение: Расположен в тихом и зеленом районе, вдали от гор…
$25,990
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Дом в Сорочский сельский Совет, Беларусь
Дом
Сорочский сельский Совет, Беларусь
Площадь 61 м²
Продаётся дом в деревне Селец ❤️ Уютный дом в деревне Селец – комфорт и спокойствие в гармон…
$11,500
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Дом в Малогородятичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Малогородятичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 55 м²
Продается дом в живописном месте, расположенном на участке 25 соток, где можно наслаждаться …
$2,900
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Дом в Костюки, Беларусь
Дом
Костюки, Беларусь
Площадь 65 м²
3-комнатная квартира в блокированном дом ❤️ Просторная и уютная трехкомнатная квартира в бло…
$16,000
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Дом в Закальное, Беларусь
Дом
Закальное, Беларусь
Площадь 70 м²
Продаётся дом в Любанском районе!  ❤️ Кирпичный дом с просторным участком в д. Закальное ! А…
$16,000
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Дом в Любань, Беларусь
Дом
Любань, Беларусь
Площадь 79 м²
Продаётся дом с просторным участком ❤️ Дом c хорошим ремонтом со всеми коммуникациями и позв…
$49,500
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Параметры недвижимости в Любанском районе, Беларусь

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