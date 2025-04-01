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Дома в Любань, Беларусь

7 объектов найдено
Дом в Любань, Беларусь
Дом
Любань, Беларусь
Площадь 69 м²
Дом с участком в Любани! ❤️Кирпичный дом прекрасно подойдет как для круглогодичного проживан…
$26,500
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Дом в Любань, Беларусь
Дом
Любань, Беларусь
Площадь 58 м²
Продаётся жилой дом в центре города Любань. Лучшее решение для открытия своего бизнеса. Имею…
$22,000
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Дом в Любань, Беларусь
Дом
Любань, Беларусь
Площадь 54 м²
Самое время купить дом ❤️Жилой дом в центре г. Любань по ул. Лыщени. Адрес: г. Любань, ул. Л…
$24,000
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Дом в Любань, Беларусь
Дом
Любань, Беларусь
Площадь 79 м²
Продаётся дом с просторным участком ❤️ Дом c хорошим ремонтом со всеми коммуникациями и позв…
$49,500
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Коттедж в Любань, Беларусь
Коттедж
Любань, Беларусь
Площадь 175 м²
Продаётся 2-х этажный коттедж с шикарной территорией по адресу: аг. Сорочи, ул. Энергетиков,…
$89,000
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Дом в Любань, Беларусь
Дом
Любань, Беларусь
Площадь 78 м²
Продажа дома в г. Любань Минской области, в 142 км от МКАД в Слуцком направлении. Новый сруб…
$14,500
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Дом в Любань, Беларусь
Дом
Любань, Беларусь
Площадь 126 м²
Стильный дом с шикарным ремонтом, техникой и мебелью в Любани ❤️Этот дом — прекрасная возмож…
$110,000
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