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Дома в Юшковичский сельский Совет, Беларусь

2 объекта найдено
Дом в Юшковичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Юшковичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 54 м²
Продается дом в деревне Неволож Любанского района, в 20 км от Солигорска и 17 км от Любани. …
$7,200
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Дом в Юшковичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Юшковичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 78 м²
Дом со всеми коммуникациями на участке в 23 сотки ❤️Если вы ищете практичный и комфортный до…
$12,900
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Параметры недвижимости в Юшковичский сельский Совет, Беларусь

с садом
Недорогая
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