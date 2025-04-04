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Жильё в Ляховичский район, Беларусь

2 объекта найдено
Дом в Литва, Беларусь
Дом
Литва, Беларусь
Площадь 76 м²
Деревня находится в 10 минутах езды от г. Барановичи. Дом состоит из 3 жилых комнат, кухни, …
$8,900
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Дом в Жеребковичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Жеребковичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 74 м²
Дом расположен по адресу аг. Подлесье ул. Первомайская. Агрогородок относится к Жеребковичск…
$2,500
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Параметры недвижимости в Ляховичский район, Беларусь

с садом
Недорогая
Элитная
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