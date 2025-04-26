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Коттеджи с гаражом в Лиде, Беларусь

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1 объект найдено
Коттедж в Лида, Беларусь
Коттедж
Лида, Беларусь
Площадь 311 м²
В продаже современный, стильный коттедж в престижном районе, с участком 10 соток.  Коттедж п…
$145,000
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Параметры недвижимости в Лиде, Беларусь

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