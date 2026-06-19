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Коттеджи с бассейном в Лиде, Беларусь

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1 объект найдено
Коттедж в Лида, Беларусь
Коттедж
Лида, Беларусь
Площадь 214 м²
Представляем Вашему вниманию эксклюзивный элитный коттедж, расположенный в одном из самых пр…
$273,095
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Параметры недвижимости в Лиде, Беларусь

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с садом
Недорогая
Элитная
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