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Квартиры в Лидском районе, Беларусь

Лида
69
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73 объекта найдено
Квартира 1 комната в Лида, Беларусь
Квартира 1 комната
Лида, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 3/5
Продаётся просторная 1-комнатная квартира на ул. Александра Невского, 44. Этаж: 3/5. Общая п…
$27,500
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Квартира 3 комнаты в Лида, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Лида, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 55 м²
Этаж 3/5
Продается уютная 3х комнатная квартира на 3м этаже 5 этажного кирпичного дома. В квартире сд…
$42,500
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Квартира 1 комната в Лида, Беларусь
Квартира 1 комната
Лида, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 1/5
Однокомнатная квартира на 1 этаже кирпичного дома в самом центре города. Окна квартиры выход…
$25,000
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Квартира 3 комнаты в Лида, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Лида, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 72 м²
Этаж 5/9
Трехкомнатная квартира Чешского проекта с ремонтом. По всей квртире залита стяжка, уложен ла…
$71,999
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Квартира 1 комната в Лида, Беларусь
Квартира 1 комната
Лида, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 2/3
Продается однокомнатная квартира на втором этаже в кирпичном доме. Общая площать 35,9 м.кв.,…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Лида, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Лида, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 41 м²
Этаж 1/1
Квартира  с отдельным входом по ул. Крупской. Общая площадь 41 кв.м., жилая 23,9 кв.м., кухн…
$13,500
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Квартира 3 комнаты в Лида, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Лида, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 65 м²
Этаж 4/5
В квартире много преимуществ, выгодно отличающих ее от квартир, выставленных на продажу на р…
$37,500
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Квартира в Лида, Беларусь
Квартира
Лида, Беларусь
Площадь 1 м²
Этаж 1/1
К продаже предлагается незаконченное строение с участком земли 55 соток, с законсервированны…
$75
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Квартира 3 комнаты в Первомайский, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Первомайский, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 66 м²
Этаж 1/3
Продается светлая и уютная 3-комнатная квартира в поселке Первомайский!   Просторная и тепла…
$22,462
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Квартира 3 комнаты в Лида, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Лида, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 63 м²
Этаж 4/5
В микрорайоне Красноармейский продается трехкомнатная квартира готовая к проживанию полность…
$51,999
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Квартира в Лида, Беларусь
Квартира
Лида, Беларусь
Площадь 87 м²
В непосредственной близости от школы, садиков, продовольственных магазинов, аптек, почты, ба…
$39,000
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Квартира 3 комнаты в Лида, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Лида, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 60 м²
Этаж 5/5
Продается 3-комнатная квартира с отличным ремонтом на 5-этаже панельного 5-этажного дома по …
$43,999
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Квартира 3 комнаты в Берёзовка, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Берёзовка, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 54 м²
Этаж 1/4
Продается 3 комн квартира в г.Березовка (Лидский р-н), ул.Новогрудская,28. Квартира находитс…
$22,700
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Квартира 3 комнаты в Лида, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Лида, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 40 м²
Этаж 1/1
Продается трехкомнатная квартира в блокированном жилом доме общей площадью 40,3м2. Три комна…
$12,900
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Квартира 3 комнаты в Лида, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Лида, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 59 м²
Этаж 2/5
Продается просторная 3 к квартира ул. Южный городок. Квартира находится на втором этаже , ок…
$34,999
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Квартира 3 комнаты в Лида, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Лида, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 72 м²
Этаж 7/9
Продается 3- квартира на 7-е Ноября 10 корпус 1. Общая площадь: 72,0 м. кв. Жилая площадь: 4…
$60,999
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Квартира 3 комнаты в Лида, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Лида, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 56 м²
Этаж 5/5
Продается 3 к. кв. по ул. Кирова 3а . Прекрасное место с зеленой зоной отдыха, тихий двор. О…
$34,999
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Квартира 2 комнаты в Лида, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Лида, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 40 м²
Этаж 1/5
Продается бюджетная 2-х комнатная квартира по проспекту Победы 41. Квартира находится на 1-м…
$27,000
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Квартира 3 комнаты в Лида, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Лида, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 67 м²
Этаж 9/9
Продается просторная 3-х квартира по улице Гастелло 47. Квартира находится на 9-м этаже 9-ти…
$58,000
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Квартира 2 комнаты в Лида, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Лида, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 32 м²
Этаж 2/2
Продается светлая, солнечная двухкомнатная квартира по улице Островского, расположенная на в…
$27,000
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Квартира 3 комнаты в Лида, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Лида, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 35 м²
Этаж 1/2
В хорошем сталинском доме продается доля в квартире, в которую входит просторнейшая комната …
$9,500
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Квартира 2 комнаты в Лида, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Лида, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 42 м²
Этаж 3/3
Продается бюджетная 2-х комнатная квартира по улице Советская 39.  Квартира находится на 3-м…
$26,600
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Квартира 3 комнаты в Лида, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Лида, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 63 м²
Этаж 2/5
В продаже трёхкомнатная квартира на 2 этаже пятиэтажного дома по ул. Тухачевского. Квартира …
$53,999
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Квартира 2 комнаты в Лида, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Лида, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 51 м²
Этаж 5/5
Продаётся 2 квартира на Машерова 21.Общая площадь: 51.0 м. кв.Жилая площадь: 30.1 м. кв.Площ…
$32,500
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Квартира 1 комната в Лида, Беларусь
Квартира 1 комната
Лида, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 5/10
Однокомнатная квартира на 5 этаже 10 этажного дома. Дом сдан в 2016 году. Квартира находится…
$32,000
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Квартира в Лида, Беларусь
Квартира
Лида, Беларусь
Площадь 22 м²
Доля Продается 22/94 доли в праве собственности на бревенчатый дом в центре города!   Адрес:…
$10,999
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Квартира 3 комнаты в Лида, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Лида, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 78 м²
Этаж 1/3
Продаётся 3-к. кв. на ул. Советская 38. Общая площадь: 77,6 м. кв. Жилая площадь: 53,5 м. кв…
$86,999
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Квартира 1 комната в Лида, Беларусь
Квартира 1 комната
Лида, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 1/9
Продаётся 1-к. кв. на ул. Рыбиновского 14. Общая площадь: 37,5 м. кв. Жилая площадь: 16,9 м.…
$26,999
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Квартира в Лида, Беларусь
Квартира
Лида, Беларусь
Площадь 103 м²
Половина дома представляет собой изолированную  4-х комнатную квартиру с совмещенным санузло…
$31,500
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Квартира 3 комнаты в Лида, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Лида, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 73 м²
Этаж 1/9
Продаётся 3-к. квартира на ул. 7 Ноября 8 корп. 1. Общая площадь: 73,0 м. кв. Жилая площадь:…
$66,500
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Параметры недвижимости в Лидском районе, Беларусь

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