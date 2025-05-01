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Коттеджи с гаражом в Лошанском сельском Совете, Беларусь

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1 объект найдено
Коттедж в Лошанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Лошанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 136 м²
Продается 2 этажный комфортный коттедж из клееного бруса в п.Новинка (район аг.Сёмково). 14…
$345,000
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Параметры недвижимости в Лошанском сельском Совете, Беларусь

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