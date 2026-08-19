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Коммерческая недвижимость в Лошанском сельском Совете, Беларусь

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1 объект найдено
Коммерческое помещение 100 м² в Лошанский сельский Совет, Беларусь
Коммерческое помещение 100 м²
Лошанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 100 м²
Продаётся земельный участок 1,6 га (160 соток) в д.Гуя (Линия Сталина), Минский район, Молод…
$80,000
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