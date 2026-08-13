Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Лапичский сельский Совет
  4. Коммерческая
  5. Офис

Продажа офисных помещений в Лапичском сельском Совете, Беларусь

;
коммерческая недвижимость
3
1 объект найдено
Офис 3 410 м² в Лапичи, Беларусь
Офис 3 410 м²
Лапичи, Беларусь
Число комнат 30
Площадь 3 410 м²
Этаж 1/3
Инвестиционное предложение! Продается здание многофункционального назначения с высоким инвес…
$881,954
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти