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Дома с садом в Логойском сельском Совете, Беларусь

коттеджи
9
7 объектов найдено
Коттедж в Логойский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Логойский сельский Совет, Беларусь
Площадь 342 м²
Усадьба «Силичи» это коттедж гостиничного типа расположенная в живописном месте Логойского р…
$497,000
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Коттедж в Логойский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Логойский сельский Совет, Беларусь
Площадь 707 м²
Продаётся уникальный "Загородный Особняк" премиум-класса 100% готовности с мебелью в закрыто…
Цена по запросу
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Дом в Косино, Беларусь
Дом
Косино, Беларусь
Площадь 74 м²
Продается дом для круглогодичного проживания в аг. Косино, Логойский район, 37 км от МКАД. Д…
$84,000
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Дом 1 комната в Косино, Беларусь
Дом 1 комната
Косино, Беларусь
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 55 м²
Количество этажей 1
Продается уютный дом в живописном агрогородке Косино, расположенном в Логойском районе Минск…
$45,000
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Коттедж в Логойский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Логойский сельский Совет, Беларусь
Площадь 297 м²
Концепция дома – стильная альтернатива тесной квартире с кучей соседей и отсутствием парковк…
$119,900
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Дом в Косино, Беларусь
Дом
Косино, Беларусь
Площадь 55 м²
Продается уютный дом в живописном агрогородке Косино, расположенном в Логойском районе Минск…
$45,000
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Дом в Логойский сельский Совет, Беларусь
Дом
Логойский сельский Совет, Беларусь
Площадь 120 м²
В д.Силичи продается дом для проживания. На участке два дома. Хозяйский с панорамными окнами…
$136,999
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Параметры недвижимости в Логойском сельском Совете, Беларусь

с гаражом
с бассейном
Недорогая
Элитная
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