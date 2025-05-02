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Дома с гаражом в Логойском сельском Совете, Беларусь

коттеджи
9
5 объектов найдено
Коттедж в Логойский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Логойский сельский Совет, Беларусь
Площадь 342 м²
Усадьба «Силичи» это коттедж гостиничного типа расположенная в живописном месте Логойского р…
$497,000
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Дом в Логойский сельский Совет, Беларусь
Дом
Логойский сельский Совет, Беларусь
Площадь 70 м²
Продается дом на берегу озера!   Дом угловой. Выход прямо к воде. Участок 15 соток, ровный, …
$45,000
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Коттедж в Логойский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Логойский сельский Совет, Беларусь
Площадь 258 м²
Коттедж в СТ "Веряги" для круглогодичного проживания 100% готовности со всеми коммуникациями…
$140,000
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Коттедж в Логойский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Логойский сельский Совет, Беларусь
Площадь 707 м²
Продаётся уникальный "Загородный Особняк" премиум-класса 100% готовности с мебелью в закрыто…
Цена по запросу
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Дом в Логойский сельский Совет, Беларусь
Дом
Логойский сельский Совет, Беларусь
Площадь 287 м²
Представляем вашему вниманию Незавершенной законсервированное строение в д. Силичи, ул. Цент…
$69,000
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Параметры недвижимости в Логойском сельском Совете, Беларусь

с садом
с бассейном
Недорогая
Элитная
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