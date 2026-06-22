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Дома с террасой в Крупском районе, Беларусь

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1 объект найдено
Дом 10 комнат в Октябрьский сельский Совет, Беларусь
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Дом 10 комнат
Октябрьский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 10
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
На берегу заповедного озера, с прямым выходом к воде, предлагается редкий объект: два нов…
$265,000
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Параметры недвижимости в Крупском районе, Беларусь

с гаражом
с видом на озеро
Недорогая
Элитная
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