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Дома в Крупском районе, Беларусь

Крупки
6
Хотюховский сельский Совет
5
14 объектов найдено
Дом в Крупки, Беларусь
Дом
Крупки, Беларусь
Площадь 48 м²
Дом в благоустроенном месте ❤️ Реализуйте мечту: дом под реконструкцию в спокойном и удобном…
$11,900
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Дом в Хотюховский сельский Совет, Беларусь
Дом
Хотюховский сельский Совет, Беларусь
Площадь 47 м²
Продается отличная дача в с/т Бережок. Хороший бревенчатый  дом на крепком фундаменте. На у…
$4,500
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Дом в Хотюховский сельский Совет, Беларусь
Дом
Хотюховский сельский Совет, Беларусь
Площадь 42 м²
Продам дом в тихом месте-идеальное место для дачи. Участок ровный, на участке хозпостройки:…
$4,500
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Дом в Хотюховский сельский Совет, Беларусь
Дом
Хотюховский сельский Совет, Беларусь
Площадь 58 м²
Уютный дом в деревне с участком 20 соток ❤️ Бревенчатый одноуровневый дом в живописной дерев…
$5,600
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Дом в Крупский сельский Совет, Беларусь
Дом
Крупский сельский Совет, Беларусь
Площадь 72 м²
Самое время купить дом ❤️ Продаётся надёжный дом с ровным участком в деревне Великая Слобода…
$16,500
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Дом в Крупки, Беларусь
Дом
Крупки, Беларусь
Площадь 54 м²
ООО « Агентство недвижимости «Центральное»УНП 192036003 Лицензия: № 02240/260, МЮ РБ, с 13.0…
$17,000
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Дом в Крупки, Беларусь
Дом
Крупки, Беларусь
Площадь 310 м²
Продается дом в городе Крупки! (110 км от МКАД, Московское направление). Ухоженный широкий у…
$69,900
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Дом в Хотюховский сельский Совет, Беларусь
Дом
Хотюховский сельский Совет, Беларусь
Площадь 55 м²
❤️Представляем Вашему вниманию участок с домом в садовом товариществе "Камыш"!  Адрес: СТ "К…
$19,500
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Дом в Холопеничский сельский Совет, Беларусь
Дом
Холопеничский сельский Совет, Беларусь
Площадь 53 м²
Продаётся деревянный дом с земельным участком 6 соток в д. Мхерино Крупского района. ✔️ Дом …
$3,000
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Дом в Игрушковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Игрушковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 50 м²
Продается дом в д. Лошанцы с очень красивым видом на природу. Дом деревянный, жилой. Требует…
$5,900
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Дом в Хотюховский сельский Совет, Беларусь
Дом
Хотюховский сельский Совет, Беларусь
Продается дача ст Дружба-88, 35 км от города. Можно добираться электричкой, остановка Бережо…
$4,750
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Дом в Крупки, Беларусь
Дом
Крупки, Беларусь
Площадь 113 м²
Продается дом в перспективном городе Крупки - лучшее предложение для комфортной жизни и инве…
$39,900
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Дом в Крупки, Беларусь
Дом
Крупки, Беларусь
Площадь 46 м²
Дом в центре города Крупки ❤️Дом с гаражом и баней в центре г. Крупки Адрес: г. Крупки, ул. …
$6,500
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Дом в Крупки, Беларусь
Дом
Крупки, Беларусь
Площадь 116 м²
Крепкий кирпичный дом в Крупках ❤️Прочный и надежный кирпичный дом с общей площадью 115,9 кв…
$33,000
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Параметры недвижимости в Крупском районе, Беларусь

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