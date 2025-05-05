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Дома с гаражом в Крупском районе, Беларусь

Крупки
6
Хотюховский сельский Совет
5
1 объект найдено
Дом в Крупки, Беларусь
Дом
Крупки, Беларусь
Площадь 46 м²
Дом в центре города Крупки ❤️Дом с гаражом и баней в центре г. Крупки Адрес: г. Крупки, ул. …
$6,500
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Параметры недвижимости в Крупском районе, Беларусь

с садом
Недорогая
Элитная
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