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Дома с террасой в Крупицком сельском Совете, Беларусь

2 объекта найдено
Дом в Аннополь, Беларусь
Дом
Аннополь, Беларусь
Площадь 230 м²
Количество этажей 2
Продается дом. Все тех характеристики…   Красивый, уютный, просторный и при этом компактны…
$245,000
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Дом 8 комнат в Аннополь, Беларусь
Дом 8 комнат
Аннополь, Беларусь
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 444 м²
Количество этажей 2
Вас ждет большой удобный дом в два этажа с очень приятной стоимостью за такой метраж. В нем …
$125,000
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Параметры недвижимости в Крупицком сельском Совете, Беларусь

с гаражом
с садом
с бассейном
Недорогая
Элитная
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