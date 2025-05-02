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Дома с бассейном в Крупицком сельском Совете, Беларусь

3 объекта найдено
Дом в Крупица, Беларусь
Дом
Крупица, Беларусь
Площадь 270 м²
Место отлично подойдет для тех, кто хочет свой частный дом недалеко от Минска, а так же орга…
$199,000
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Дом в Аннополь, Беларусь
Дом
Аннополь, Беларусь
Площадь 444 м²
Вас ждет большой удобный дом в два этажа с очень приятной стоимостью за такой метраж. В нем …
$125,000
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Коттедж в Крупица, Беларусь
Коттедж
Крупица, Беларусь
Площадь 280 м²
Продается коттедж в аг. Крупица в 17 км от МКАД в Слуцком направлении. О доме: Современный, …
$320,000
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Параметры недвижимости в Крупицком сельском Совете, Беларусь

с гаражом
с садом
с террасой
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