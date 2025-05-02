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Дома с гаражом в Крупицком сельском Совете, Беларусь

5 объектов найдено
Дом в Крупицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Крупицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 230 м²
Предлагаем вашему вниманию просторный и светлый жилой дом в д. Дубинки, Минский район, Слуцк…
$99,900
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Дом в Крупица, Беларусь
Дом
Крупица, Беларусь
Площадь 270 м²
Место отлично подойдет для тех, кто хочет свой частный дом недалеко от Минска, а так же орга…
$199,000
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Дом в Аннополь, Беларусь
Дом
Аннополь, Беларусь
Площадь 444 м²
Вас ждет большой удобный дом в два этажа с очень приятной стоимостью за такой метраж. В нем …
$125,000
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Коттедж в Крупицкий сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Крупицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 122 м²
Кирпичный дом с ремонтом в д. Закружка! ❤️ Одноэтажный дом (с возможностью обустроить мансар…
$89,490
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Дом 8 комнат в Аннополь, Беларусь
Дом 8 комнат
Аннополь, Беларусь
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 444 м²
Количество этажей 2
Вас ждет большой удобный дом в два этажа с очень приятной стоимостью за такой метраж. В нем …
$125,000
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Параметры недвижимости в Крупицком сельском Совете, Беларусь

с садом
с террасой
с бассейном
Недорогая
Элитная
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