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Жилье с гаражом в Красненском сельском Совете, Беларусь

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дома
27
4 объекта найдено
Дом в Красненский сельский Совет, Беларусь
Дом
Красненский сельский Совет, Беларусь
Площадь 37 м²
Идеальный вариант для тех, кто ищет не просто дачу, а место силы для всей семьи, где по-наст…
$10,900
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Дом в Красненский сельский Совет, Беларусь
Дом
Красненский сельский Совет, Беларусь
Площадь 27 м²
Дача в 50 км. от МКАД. Садовое товарищество Монолит-92, Молодеченское направление.   Общая …
$7,500
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в Красненский сельский Совет, Беларусь
Красненский сельский Совет, Беларусь
Площадь 80 м²
Отличных полдома 80 кв.м. с разделённым собственным участком гаражём и баней. ❤️Этот дом - з…
$33,900
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OkeaskOkeask
Дом в Красненский сельский Совет, Беларусь
Дом
Красненский сельский Совет, Беларусь
Площадь 80 м²
Отличный крепкий дом из бруса, Молодечненское направление,  ж/д станции электрички Олехнович…
$10,900
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Параметры недвижимости в Красненском сельском Совете, Беларусь

с садом
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