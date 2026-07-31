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Жилье с садом в Красненском сельском Совете, Беларусь

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дома
27
5 объектов найдено
Дом в Красненский сельский Совет, Беларусь
Дом
Красненский сельский Совет, Беларусь
Площадь 54 м²
Дача в 40 км. от МКАД. Садовое товарищество Зелёные холмы-2, Молодеченское направление.   О…
$10,900
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Дом в Красное, Беларусь
Дом
Красное, Беларусь
Площадь 79 м²
Надёжный дом для жизни и отдыха  ❤️ Просторный и надёжный дом для комфортного проживания кру…
$49,900
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Дом в Красненский сельский Совет, Беларусь
Дом
Красненский сельский Совет, Беларусь
Площадь 43 м²
Дача в СТ «Медтехник» — ваш личный уголок природы❤️Молодечненский район | двухэтажный дом | …
$16,671
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LDV InvestLDV Invest
в Красненский сельский Совет, Беларусь
Красненский сельский Совет, Беларусь
Площадь 80 м²
Отличных полдома 80 кв.м. с разделённым собственным участком гаражём и баней. ❤️Этот дом - з…
$33,900
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Дом в Красненский сельский Совет, Беларусь
Дом
Красненский сельский Совет, Беларусь
Площадь 80 м²
Отличный крепкий дом из бруса, Молодечненское направление,  ж/д станции электрички Олехнович…
$10,900
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Параметры недвижимости в Красненском сельском Совете, Беларусь

с гаражом
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