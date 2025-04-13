Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Конюховский сельский Совет
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Конюховский сельский Совет, Беларусь

3 объекта найдено
Дом в Конюховский сельский Совет, Беларусь
Дом
Конюховский сельский Совет, Беларусь
Площадь 80 м²
Продается уютный жилой дом в д. Лапеневцы Берестовицкого района Дом расположен в д. Лапеневц…
$16,900
Оставить заявку
Дом в Конюхи, Беларусь
Дом
Конюхи, Беларусь
Площадь 58 м²
Продается домик в деревне Конюхи (центральная усадьба Конюховского сельсовета, Берестовицкий…
$8,000
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Конюховский сельский Совет, Беларусь
Дом 3 комнаты
Конюховский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Продается уютный жилой дом в д. Лапеневцы Берестовицкого района Дом расположен в д. Лапенев…
$16,900
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Конюховский сельский Совет, Беларусь

с гаражом
с садом
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов